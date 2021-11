Shakhtar, De Zerbi: “Abbiamo perso meritatamente contro l’Inter. Ho visto i nerazzurri…”

Un'altra sconfitta amara per lo Shakhtar di Roberto De Zerbi, che cade a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi per 2-0

"Oggi non mi è piaciuto come ha giocato la mia squadra, abbiamo fatto poco e giocato con poca qualità e personalità. Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che, dopo aver vinto il campionato l'anno scorso, è ancora più convinta. Ho visto bene l'Inter. Bilancio Champions? Ci siamo meritati un punto e basta. Se non riesci a segnare, colpa tua. Non abbiamo affrontato Inter e Real come mi piacerebbe e come potremmo. Vero che ci mancano dei titolari, ma questo non ci dà il diritto di pensare di poter avere più punti, perché non è così. L'anno scorso abbiamo preso 12 punti dalla Dinamo. Ora abbiamo gli stessi punti e abbiamo vinto la Supercoppa. Abbiamo colmato il gap, ma dobbiamo costruire. Ci sono tanti giovani, che non sappiamo se diventeranno grandi giocatori. Dobbiamo fare ancora tanto. Pensavo di dover fare di meno onestamente, invece c'è tanto lavoro da fare. Il percorso è ancora più difficile. Oggi contro Inter e Real non siamo competitivi".