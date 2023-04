De Zerbi: “Pressione? In Italia 60 milioni di allenatori, è difficile lavorare”

Il tecnico del Brighton, in conferenza stampa, ha parlato del diverso modo di vivere il calcio nei vari Paesi in cui ha allenato

Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton (nonchè uno dei nomi accostati con più insistenza alla panchina dell'Inter del futuro), ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato contro il Bournemouth: "Ho molto fiducia in me, sicuramente, ma credo di essere fortunato ad avere questi giocatori, devo ringraziare Potter perchè ho trovato una squadra con una grande attitudine.