De Zerbi: “Raspadori? Mi viene da sorridere. Lo giudicavano dall’altezza”

Le considerazioni dell'ormai ex allenatore del Sassuolo a proposito del talento accostato all'Inter

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi si è soffermato anche sui calciatori del Sassuolo che hanno vinto l'Europeo con l'Italia. In particolare anche su Raspadori, accostato all'Inter nell'ultimo periodo: "Mi viene da sorridere quando sento gli unanimi commenti positivi su lui e Locatelli, perché tempo fa molti si chiedevano se Locatelli fosse più o meno umile o con i piedi per terra, quando Manuel è un ragazzo d’oro. E per Raspadori si tirava fuori il metro per misurare quanto fosse alto...". E ancora: "Raspadori sa giocare con la squadra in più ruoli d’attacco ed è forte nelle gambe".