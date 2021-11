De Zerbi: “Vincere con l’Inter per restare in Europa. Lo Sheriff ha fatto…”

Le parole del tecnico dello Shakhtar: "Serie A? Milan e Napoli hanno spinto tanto, ma era normale che l’Inter non fosse ancora fuori dai giochi"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk, avversario di stasera dell'Inter, ha parlato così delle possibilità di permanenza in Europa dei suoi: «Dobbiamo vincere a San Siro. Lo Sheriff ha fatto saltare il banco. E’ un po’ come il Bodo Glimt che ha portato via 5 punti alla Roma. Sono squadre poco considerate, ma costruite con buon senso e contro le quali puoi perdere. Anche se noi in casa dello Sheriff abbiamo fatto una buona partita prendendo però due gol stupidi. Ho sbagliato anche io a schierare una squadra troppo giovane per quel tipo di partita».