EDICOLA / TS: La Dea si inchina a Darmian. Ora Lazio o Juve per l’Inter

Sulla prima pagina del quotidiano sportivo TuttoSport si parla dell'ultimo giorno di mercato con Zaniolo, che come Skriniar, alla fine non è riuscito a partire. Potrebbe diventare in estate nuovamente un obiettivo per il Milan. Oltre a parlare del caso plusvalenze e a riportare le parole di Chiesa, lo stesso giornale parla della vittoria in Coppa Italia dell'Inter: "La Dea si inchina a Darmian, ora Juve o Lazio per l'Inter".