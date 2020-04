De Biasi promuove Kumbulla: “Personalità, carattere, duttilità: è già pronto per l’Inter”

Dopo l’investitura di Erjon Bogdani, suo tecnico ai tempi dell’Under 19 dell’Albania, anche Gianni De Biasi promuove Marash Kumbulla. L’ex ct dell’Albania, ai microfoni di Tuttosport, ha elogiato il giovane difensore del Verona, obiettivo di mercato dell’Inter: “E’ pronto, ha personalità e carattere per imporsi anche in una grande squadra come l’Inter. Nessuno pensava che potesse avere un’esplosione così repentina. In fondo, basta vedere quanto accaduto l’anno scorso: Kumbulla in Serie B non ha di fatto giocato, disputando una gara in campionato e una in Coppa Italia, mentre in questa stagione, grazie anche al lavoro di Juric, è diventato un perno della squadra, fra i migliori difensori della Serie A.

Era un bravo ragazzo, tutti me ne parlavano bene. Aveva già allora grande fisicità ed aveva una discreta tecnica nell’uscita col pallone fra i piedi. Con Juric è sicuramente cresciuto tatticamente: Kumbulla non è veloce e rapido nei primi metri, ma ha intelligenza e sa leggere in anticipo le situazioni, qualità che gli permette di scivolare e scappare in fretta per coprire la zona. E poi sa giocare ovunque, è un partner perfetto per qualunque difensore: è un destro naturale, ma sa usare bene anche il piede mancino. Se Kumbulla potrà essere fin da subito un giocatore importante per l’Inter? Assolutamente sì, per la duttilità, per la capacità mentale: è uno concreto, non è fumoso. Sia lui sia Rrahmani, che feci esordire nel 2014 nell’Albania, prima che scegliesse la nazionalità kosovara, sono ragazzi che danno valore a quello che hanno in mano. Non si perdono in chiacchiere, sono professionisti veri“.