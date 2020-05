De Biasi: “Spadafora? Il calcio tiene in piedi gli altri sport. Serve che…”

L’allenatore Gianni De Biasi, ex ct dell’Albania, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, analizzando così le conseguenze per il calcio italiano a causa del Coronavirus: “Qualsiasi cosa si decida, penso ci si possa adattare alla causa di forza maggiore. L’uomo, come animale, è quello che si adatta più facilmente a situazioni che mutano. Teniamo conto che parliamo di ragazzi di 20-30 anni, per rimettersi fisicamente in carreggiata ci vuole poco, c’è da capire se in alcuni luoghi sia stato superato il trauma di migliaia di persone venute meno. Io stesso nei primi giorni avevo una paura tremenda che ai miei familiari potesse succedere qualcosa di brutto. Ero discretamente preoccupato, e credo sia normale avere paura in certe situazioni. Spadafora? Secondo me non ha gran dimestichezza con il mondo del calcio. Lui è Ministro dello Sport e come tale deve abbracciare a 360 gradi tutti, senza distinzioni di sorta. Ma c’è modo e modo di approcciare la situazione, ricordiamoci che il calcio tiene in piedi tutti gli altri sport. Non serve un occhio di riguardo, ma comprensione”.