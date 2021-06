De Boer: “Ho giocatori esperti e ricettivi. La mentalità che ho trasmesso…”

Il ct ha parlato delle raccomandazioni che ha fatto ai suoi giocatori, tra cui de Vrij, rispetto alle gare dell'Europeo

Frank de Boer è l'ex allenatore dell'Inter, oggi guida la Nazionale olandese, quella di de Vrij. Oggi alle 21 debutto all'Europeo contro l'Ucraina di Shevchenko. Rispetto all'avventura che sta per cominciare ha detto: «Devi essere in grado di pensare come se fossi la squadra campione, ti devi comportare come tale. Ho cercato di trasmettere questa mentalità ai miei giocatori, sono ragazzi esperti e recettivi. Speriamo riusciranno a mettere in pratica ciò che gli chiedo».