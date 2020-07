CdS – Nuove maglie Inter, doppio debutto ufficiale già in questa stagione: ecco quando

Come da tradizione, l’Inter ogni anno sfoggia nelle ultime partite della stagione, la nuova maglia dell’annata successiva. Accadrà lo stesso in questa stagione ma, come riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri dovrebbero anche indossare la seconda, bianca con motivo a quadretti. “In questo finale di A l’Inter ha deciso di far debuttare non solo la prima maglia del 2020-21, ma anche la seconda (bianca con un motivo a quadretti). Le due gare prescelte dovrebbero essere quelle casalinghe contro Fiorentina (22 luglio) e Napoli (29)”, commenta infatti il quotidiano romano.