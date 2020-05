De Canio: “Non credo che l’Inter possa prendere Cavani e Werner, ecco perché. E Lautaro…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex allenatore Luigi De Canio ha parlato così della possibilità che l’Inter arrivi a prendere Werner e Cavani:

“Timo Werner con Cavani coppia più forte della coppia Lukaku-Lautaro? Un giocatore come Lautaro, con le potenzialità economiche che ha l’Inter e la voglia che ha per tornare grande, deve tenerlo. L’Inter ha già speso molto per Lukaku, che è un pallino di Conte, non credo possano arrivare Cavani e Werner. Lautaro poi ha le stimmate del grande attaccante”.