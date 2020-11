De Carolis: “L’Inter deve vincere, perché regali non ne arrivano mai. Il più atteso è Vidal”

Guido De Carolis, giornalista del Corriere della Sera, era ospite di Skysport e si è soffermato sulla gara tra Inter e Real. «Sanchez? Sicuramente è un’ottima arma a partita in corsa. Non possono giocare tutti e tre dall’inizio perché l’Inter anche sugli esterni è già abbastanza offensiva avendo Hakimi e a volte anche Perisic. L’uomo in più questa sera sarà secondo me Vidal, o almeno me lo aspetto. È una gara internazionale, lui ne ha giocate tante. I nerazzurri l’hanno preso proprio per aggiungere esperienze ad una rosa che ne aveva poca. Mi aspetto che lui stasera trascini la squadra. Il vero Vidal va visto ancora».

-Quanto c’è di concretezza e convinzione in questa partita?

Questa sera peserà molto di più la convinzione che se non vinci stasera difficilmente si andrà avanti in CL. L’Inter sono otto anni che non approda agli ottavi di finale. Sta diventando un po’ una maledizione. Non è mai fortunata nei sorteggi dei gruppi, però stasera deve fare la partita. E tante volte contro le squadre di livello non è riuscita a fare prestazione piena. La stessa gara di andata contro il Real era stata recuperata, poi perduta. È una prova di maturità, per capire se si è nel processo digestivo o se si può dimostrare di aver fatto quel passo in più. Il Real ha una rosa importante ma ha tante assenze e l’Inter deve approfittarne. Non vincere questa sera significherebbe dover fare dei calcoli col bilancino e aspettarti dagli altri regali che puntualmente quando ci sono di mezzo i nerazzurri non arrivano mai. E se arrivano non sanno sfruttarli. Ti devi affidare solo a te stesso e vincere se pensi di dover diventare una grande squadra. Non si possono sempre sbagliare gli appuntamenti clou.

(Fonte: SS24)