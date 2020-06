Nuovo San Siro, il consigliere De Chirico: “Progetto Populous perde punti: troppo simile a Bordeaux”

“A guardare le foto dello stadio di Bordeaux, il progetto della Cattedrale sembra molto simile. Spariglia le mie convinzioni e quelle di chiunque abbia visto i rendering dei due stadi ‘Gli anelli’ e ‘La cattedrale’. Quest’ultimo perde un po’ di punti visto che l’originalità era senz’altro un aspetto importante e degno di considerazione”, lo ha sottolineato il consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Milano, Alessandro De Chirico, in merito ai progetti per il nuovo stadio del capoluogo lombardo.

“Inoltre – ha aggiunto – dall’immagine dello stadio ‘Matmut Atlantique des Girondins de Bordeaux’ viene il sospetto che forse tutto quel vetro ipotizzato nella Cattedrale, oltre a non essere affatto ecosostenibile, non verrà mai realmente realizzato, lasciando la struttura nuda a costoloni. Un tema da approfondire perché dalla presentazione dei due progetti finalisti, avvenuta al Politecnico, fino ad oggi, alla luce di questa ‘scoperta’, vengono meno alcuni dei maggiori punti di forza del progetto di Populous, facendogli perdere autorevolezza”.

Quindi “sarà opportuno approfondire il tema in una commissione Stadio (trigiunta Sport – Urbanistica- Bilancio) anche per avere maggiori dettagli in riferimento a quanto emerso dall’incontro tra sindaco e squadre di qualche giorno fa”.

(Fonte: Askanews)