Kulusevski: “Conte? Non sono io decidere. Per me è stato importante, ma…”

Kulusevski ha parlato dell'addio di Conte al Tottenham . «È sempre triste quando una persona con cui lavori e che ti ha aiutato a crescere deve andare via. Ma la vita va avanti e tu devi andare avanti. Ora manco dieci partite e dobbiamo fare del nostro meglio per qualificarci in Champions», ha sottolineato.

«Conte - ha aggiunto il giocatore - è stato molto importante. Ho imparato molto da lui e lo ricorderò sempre. Ma c'è Stellini e conosco bene anche lui. Poi vedremo chi ci sarà nella prossima stagione. A me piace molto Londra e mi piace il Tottenham. Se speravo che Conte restasse? Non sono io a decidere. Chiunque sia l'allenatore, noi giocatori accetteremo sempre e giocheremo per lui come per tutti gli altri. Ora il club ha preso questa decisione perché pensa che sia la cosa migliore e noi giocatori lo sosteniamo».