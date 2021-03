Inter, occhio ai diffidati per l’Atalanta: “Decisione in perfetto stile Conte”

L'Inter domani sera contro il Parma dovrà fare molta attenzione, anche guardando alla prossima sfida contro l'Atalanta, ai tanti diffidati

L'Inter domani sera contro il Parma dovrà fare molta attenzione, anche guardando alla prossima sfida di San Siro contro l'Atalanta, ai tanti diffidati. Ma Antonio Conte non ha alcuna intenzione di risparmiare nessuno. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Ci sono quattro big in diffida, ma nessuno verrà risparmiato, in perfetto stile Conte. La partita più importante è sempre la prima che c’è in calendario. E allora dentro Bastoni, Barella, Brozovic e soprattutto Lukaku, malgrado l’Atalanta all’orizzonte".