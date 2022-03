CdS – Inter, Brozovic verso il recupero. De Vrij, tra domani e venerdì la decisione

Il centrocampista sta recuperando e presto dovrebbe essere in gruppo, più cautela invece per il difensore

"Avanti piano. Nel caso di De Vrij molto piano. La settimana di lavoro alla Pinetina, infatti, è cominciata con l’olandese e Brozovic ancora impegnati in un allenamento differenziato. Rispetto alla scorsa settimana, però, almeno una differenza c’è stata: invece che in palestra, hanno lavorato sul campo, anche con il pallone. La situazione appare sotto controllo per quanto riguarda il croato. Con il gruppo ancora ridotto all’osso per l’assenza dei nazionali, infatti, aveva poco senso forzare: se ne riparlerà tra oggi e domani, ma tutto lascia credere che domenica sera a Torino sarà regolarmente al suo posto al centro della mediana. All’ultimo “fixing”, invece, filtrano meno certezze sul conto di De Vrij, che è certamente più indietro rispetto a Brozovic, avendo rimediato un guaio più serio, sempre al polpaccio. Nel suo caso, l’idea è di arrivare ad una valutazione definitiva tra domani e venerdì. Ma l’olandese verrà utilizzato solo se non ci saranno rischi", spiega il Corriere dello Sport.