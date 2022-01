Inter, decisiva la volontà di Sensi: sì alla Sampdoria. Inzaghi e Giampaolo…

Il centrocampista lascia i nerazzurri per ritrovare continuità di impiego in blucerchiato e puntare alla Nazionale

Il lungo tira e molla è finalmente terminato: Stefano Sensi lascia l'Inter e si trasferirà in prestito fino al termine della stagione alla Sampdoria. Accordo raggiunto, nei prossim giorni verrà messo nero su bianco. Decisiva, secondo Il Secolo XIX, la volontà del giocatore: "Il senso di Sensi alla Samp è questo: Giampaolo lo voleva tre anni fa quando era al Sassuolo e adesso se lo ritrova in squadra per mettere la Samp in salvo in questo girone di ritorno iniziato così male. DOpo giorni di tira e molla, tra incertezze, infortuni (di Correa) e gol in zona Cesarini in Coppa Italia (dello stesso Sensi), ieri la telenovela si è conclusa. Alla fine l'Inter ha detto sì al corteggiamento e così il centrocampista di qualità che Giampaolo chiedeva sbarcherà a Bogliasco sabato.