De Grandis: “Arnautovic non è un fenomeno, ma ci può stare in rosa Inter”

Di fronte alla domanda sul suo rendimento e sul suo essere da Inter, il giornalista ha sottolineato: «In una rosa non ci sono 18 titolari, esistono buone alternative. Arnautovic sembrava fosse stato un disastro e invece è entrato bene nella gara di Champions League, ha giocato bene, si è creato delle occasioni. Vero, una l'ha sbagliata clamorosamente, quello sì, ma gli attaccanti sbagliano. Ha sbagliato anche Lautaro due volte nell'ultima partita. Non è un fenomeno, giusto che non giochi da titolare, ma secondo me in questa rosa ci può stare».