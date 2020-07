Inter, De Grandis: “Su Lautaro è fallo. Una volta che il VAR interviene va sanzionato”

Lo hanno detto tutti, non solo Conte. Se l’allenatore nerazzurro si era stupito della passeggiata fatta dall’arbitro Di Bello davanti al Var, opinionisti e giornalisti hanno dichiarato fallo quello subito da Lautaro. Il mancato fischio non ha interrotto l’azione e ha permesso alla Roma di proseguire e di arrivare al pari. A pochi minuti dalla fine del primo tempo. L’allenatore nerazzurro ha subito chiarito che certi episodi possono cambiare l’umore e il rendimento di una squadra. La sua comunque ha reagito ed è riuscita almeno ad agguantare un pareggio. Non serve ai fini della classifica, ma una sconfitta sarebbe stata molto più pesante.

Anche Stefano De Grandis su Skysport ha parlato del fallo sull’argentino: «È fallo, il difensore da dietro prende l’attaccante e se un direttore di gara lo vede lo fischia. Siccome è un tocco leggero, il Var potrebbe non intervenire perché lo considera un errore non grave. Ma nel momento in cui il Var interviene e ti fa vedere il tocco, secondo me l’arbitro lo deve sanzionare. La cosa che mi fa impazzire che arrivano dei rigori per tocchi più blandi in area di rigore. Ma in mezzo al campo non sarà più facile sanzionare falli così? Se la regola è questa e l’azione te la faccio rivedere, se è fallo è fallo».

(Fonte: SS24)