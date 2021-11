De Grandis (Sky): “Inter rientrata nella lotta scudetto e gioca meglio di Milan e Napoli”

Il giornalista ha parlato delle ultime vittorie della squadra di Inzaghi e della situazione di classifica dei nerazzurri

Un grandissimo valore perché è la squadra che sta giocando meglio al di là dello svantaggio di punti. C'è stato il sospetto che potesse essere una lotta a due per lo scudetto. L'Inter è rientrata alla grande nella corsa scudetto. Non solo per i punti fatti ma per la qualità del gioco: la squadra nerazzurra gioca meglio dell'anno scorso e ha una qualità nella rosa che si è dimostrata all'altezza nonostante la perdita di Lukaku e Hakimi. Credo che l'Inter stia giocando meglio di Napoli e Milan, semplicemente.