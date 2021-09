De Grandis: “L’Inter mi piace, è squadra. Solo una cosa critico a Inzaghi”

Le parole del giornalista: "A Inzaghi do 7: è vero che ha rallentato nell'ultima, ma ha preso una squadra e ha dato la sua identità"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis , giornalista, ha parlato così dell'inizio di stagione dell'Inter: " A Inzaghi do 7 : è vero che ha rallentato nell'ultima, ma ha preso una squadra e ha dato la sua identità. Nonostante abbiano venduto Lukaku e Hakimi, l'Inter è partita forte e molto meglio della Juve, come fai a non dare un voto alto a Inzaghi? Lui fa il suo gioco e lo sfrutta bene: ha solo sofferto un po' la fisicità della Sampdoria. A Dimarco do 7 perché è un tuttofare, è capace di lavorare in difesa e di pennellare come sulla punizione.

E' l'uomo in più dell'Inter perché Inzaghi lo ha piazzato da titolare come terzo difensore e perché ha fatto l'esordio dal primo minuto per la squadra per la quale tifava da bambino. Uno come lui va messo in evidenza, così come la bontà del lavoro dell'Inter. Lautaro-Dzeko possono bastare col Real? Sì, l'Inter è una squadra: è rimasta tale. Ha un centrocampo che funziona, Barella è multitasking, ha i laterali importanti e Dumfries ha fatto vedere personalità. L'unica cosa che non mi piace molto di Inzaghi è che a volte parte con le sostituzioni in tasca prima che cominci la partita: nell'ultima ha tolto Brozovic ma Calhanoglu stava giocando peggio. L'Inter, nonostante le cessioni, vale e può far bene in Champions League".