De Grandis sui gol del derby: “Avrei annullato quello di Lukaku, dubbi su Vecino. E Padelli…”

Intervenuto a Sky Sport, Stefano De Grandis ha commentato così la vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan:

“L’Inter non si è data per vinta, è vero che mancava Handanovic e che Padelli ne fa una in più di Bertoldo ma non si può prendere dei gol come li ha presi l’Inter. Nel secondo gol sbaglia Skriniar, si dimentica Ibrahimovic. Nell’Inter non è tutto rose e fiori, ma il gol di Brozovic è un colpo da maestro e il secondo gol è al limite del fuorigioco. Quello di de Vrij è bellissimo, l’olandese ha fatto una partita fenomenale. La quarta rete di Lukaku è la ciliegina sulla torta: secondo me si aiuta con le mani su Kjaer, se fossi un arbitro sanzionerei questi falli. In ogni caso Lukaku mette la sua fisicità e l’Inter è in testa assieme alla Juve”.