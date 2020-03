De Grandis: “Difficile pensare di vedere la A in campo il 4 aprile. Bisognerebbe…”

“In questo momento è difficile pensare che il 4 aprile ci sia la Serie A in campo, non sono così ottimista. Bisogna sperare che il contagio si fermi e si limiti nel frattempo, se poi diventerà ufficiale la sospensione del campionato”.

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha risposto così alla domanda in merito a cosa possa succedere il 4 aprile, giorno nel quale potrebbe e dovrebbe interrompersi il decreto legge del Governo in merito alle limitazioni per cercare di stoppare la diffusione del coronavirus.