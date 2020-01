Del Piero: “Conte, mentalità pazzesca. Con lui ti alleni tanto, ma se lo seguono…”

Il lavoro di Conte all’Inter è sotto gli occhi di tutti. Il tecnico dei nerazzurri sta cambiando la mentalità della squadra e sta riportando il club ai vertici. Intervenuto a Espn ne ha parlato l’ex capitano della Juve Alex Del Piero:

“Ha cambiato tanto, prima di tutto ha il supporto del club che è una cosa molto importante. Una collaborazione tra club e tecnico è molto importante, specialmente in Italia. L’Inter ha preso prima Marotta che già aveva lavorato con Conte e possono fare bene insieme. Conte ha una grandissima mentalità. L’ho avuto un anno, è duro, con lui ti alleni un sacco, guardi tanti video, è una grande preparazione. Ha preso il Chelsea al settimo posto e ha vinto il campionato ed era successo anche prima con la Juve e questo è quello che vuole fare con l’Inter. Se i giocatori e la società lo seguiranno, questo potrà succedere. Conosco la sua mentalità, anche quanto giocava era molto forte, molto rigido. Mi è piaciuto farmi allenare da lui, anche se era il mio ultimo anno alla Juve e ci furono delle complicazioni, ma non per colpa di Conte”.