Del Piero: “Conte, allenatore impegnativo: ti fa analizzare tutto. Ma con Eriksen…”

L'ex giocatore bianconero ha parlato dell'allenatore nerazzurro e di come lavora, poi si è riferito anche al danese

«Si, Conte dà qualcosa in più. Prima parlavamo di Skriniar, Bastoni. Lui anche se non vuoi fermarti ti fa fermare. Analizzi tutto con lui. Quello che hai fatto, quello che dovrai fare, indicazione precise, dedichi tanto tempo, massima concentrazione. È impegnativo come allenatore, è un martello. Lo sappiamo». Antonio Conte visto con gli occhi del suo ex compagno di squadra Alessandro Del Piero.