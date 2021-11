Del Piero: “Conte rilassato, la vittoria gli ha fatto bene. Era contento perché…”

L'ex capitano della Juventus ha fatto visita al suo compagno di squadra ed allenatore in bianconero

Alessandro Del Piero, in trasferta a Londra per raccontare Chelsea-Juventus, ne ha approfittato anche per far visita ad Antonio Conte nel quartier generale del Tottenham. Questo il suo racconto dell'incontro con il tecnico e suo ex compagno di squadra: "L'ho trovato sorridente e relativamente rilassato, evidentemente la vittoria contro Bielsa gli ha fatto bene. Poi lui è sempre contento quando può lavorare: in campo c'erano i giocatori che lavoravano duro e li era bello contento".