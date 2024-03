Intervenuto ai microfoni della CBS, Alessandro Del Piero, ex calciatore, ha parlato così dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: "E' triste perché in Champions League c'era una bella opportunità. Per me è importante essere sempre realisti: bisogna capire perché hai sbagliato certe chance, ok se l'altra squadra è migliore, ma se hai sbagliato delle opportunità devi lavorarci. L'anno scorso per le italiane è stato fantastico: era irreale in qualche modo. Quest'anno è dura da digerire: l'Inter per la qualità dei giocatori e della squadra e per il modo in cui stanno giocando meritava di essere tra le prime otto, ma alla fine è il campo a giudicare".