Del Piero: “Inter, mi aspettavo prima una scossa da Conte. Ora può solo…”

Alessandro Del Piero, in collegamento con Sky Sport, ha parlato al termine di Inter-Shakhtar. Questo il suo pensiero sui nerazzurri: “Mi aspettavo che i cambi arrivassero prima per dare una scossa. L’inizio del secondo tempo è stato come la fine del primo, con poca personalità davanti. Io avrei rischiato prima. Neanche la Coppa Italia potrebbe accontentare l’Inter dopo questa eliminazione. Per migliorarsi rispetto all’anno scorso bisogna soltanto vincere lo scudetto. Conte in queste situazioni vede tutto nero, parlargli diventa difficile. La delusione che noi dimostriamo e che c’è attorno al risultato finale non significa che l’Inter abbia giocato male, ma poteva fare meglio“.