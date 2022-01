Del Piero: “Inzaghi? C’erano molti punti di domanda, ma sta facendo bene. Serve…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore di Juve e Nazionale sul lavoro di Inzaghi dopo i primi mesi alla guida dell'Inter

"Ci sono due allenatori, Inzaghi e Spalletti, che sono entrati in un ambiente nuovo. Il passaggio di Simone Inzaghi è stato particolare, sia per le dinamiche che per quello che ha fatto alla Lazio. C'erano molti punti di domanda, ma si è inserito bene, sta facendo bene, ahimè aggiungerei io. Ma buon per loro. Serve un altro step per arrivare alla fine".