Del Piero: “Italia, centrocampo eccellente. Barella tra i big dell’Europeo”

Le parole dell'ex attaccante della nazionale azzurra a proposito della mediana a disposizione di Roberto Mancini

Intervistato da SportWeek, Alessandro Del Piero ha parlato dei punti di forza dell'Italia di Mancini in vista dell'Europeo. Queste le sue parole: "Credo che questo possa essere l'Europeo del nostro centrocampo, che ritengo eccellente come quantità e qualità. Credo che Barella sarà uno dei top player del torneo. Per quanto riguarda i più giovani, sono molto curioso di vedere Raspadori, che ha ottimi numeri".