Del Piero: “Juve vuota e senza mordente. Ronaldo assente. Pirlo avrà pensato…”

Le parole dell'ex calciatore della Juventus e della Nazionale Alessandro Del Piero a Sky Calcio Club sui bianconeri di Andrea Pirlo

Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, ha parlato a Sky Sport nel corso di 'Sky Calcio Club' dei bianconeri di Andrea Pirlo dopo la sconfitta contro il Milan per 3-0 nello scontro diretto per la Champions League: "Le pressioni arrivate in questo momento credo che abbiano influito. Oggi la squadra era vuota. Sai che è un match point: dovresti approcciare alla gara sapendo che se batti il Milan vai in Champions. Il Milan è stato più brillante nonostante infortuni e Ibra in fatica. Juve senza mordente. L'azione del 2-0 con un possesso palla a tutto campo. Ronaldo? È decisamente mancato. È giù fisicamente. A Udine l'ha risolta lui. Non è che può farti 3 gol in ogni partita".