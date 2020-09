Mourinho, messaggio per Dele Alli: “Bisogna lottare per conquistarsi i minuti in campo”

Nel documentario sul Tottenham, Mourinho avrebbe definito Dele Alli più volte ‘fottuto pigro’. E per questo in Inghilterra dicono che tra di loro non c’è feeling. Il giocatore sarebbe vicino al PSG ma lo hanno accostato anche all’Inter nei giorni scorsi.

Quando il portoghese ha parlato della situazione della sua squadra, in generale ha parlato delle riserve e molti hanno pensato che il messaggio fosse riferito al francese: « Stiamo facendo un po’ di rotazione. E quando i giocatori sono in campo devono cercare di guadagnare più minuti per la prossima partita e per quella dopo. Devono lottare per questo».

Parole che secondo la stampa inglese, e pure quella francese, possono sottolineare la rottura con il giocatore. «Giochiamo quasi ogni giorno, dobbiamo ruotare i giocatori». E secondo gli esperti di mercato potrebbe significare anche che Mourinho vuole trattenere il calciatore come riserva della sua rosa. «Non c’è l’ho con lui», ha detto. Ma non l’ha convocato per la Carabao Cup.

(Fonte: metro.co.uk)