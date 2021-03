Juventus, De Ligt: “Dura uscire così. Cambia tanto, andare fuori a marzo è troppo presto”

Le parole del centrale bianconero: "Cambia tanto, noi vogliamo giocare in Champions: uscire a marzo è troppo presto per noi"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione col Porto, Matthijs De Ligt, centrale bianconero, ha espresso così la sua delusione: "E' molto dura uscire così. Non abbiamo iniziato male, poi loro hanno segnato e noi abbiamo iniziato a giocare troppo tardi. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene ma non è entrato il terzo gol. Cosa cambia? Cambia tanto, noi vogliamo giocare in Champions: uscire a marzo è troppo presto per noi".