De Ligt: “Abbiamo pensato allo scudetto, ora pensiamo al secondo posto”

Il giocatore bianconero ha parlato degli obiettivi della squadra di Pirlo che inizialmente lottava per il titolo e ora lotta per un posto in CL

Matthijs de Ligt, difensore della Juveha parlato dell'obiettivo scudetto sfumato e della lotta per arrivare in Champions League. «C'è stata grande delusione per il pari di Firenze, eravamo andati lì per i tre punti . Penso che bisogna fare di più in ogni gara per incassare i tre punti, anche in questa fase del campionato. Dobbiamo avere più coraggio con la palla, bisogna difendere di più con la squadra per vincere», ha detto.