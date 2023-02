Delio Rossi: “Acerbi? Chi ha giocato ha più sensibilità, ma la storia dice…”

"Chi ha giocato a calcio ha più sensibilità, si è spogliato e conosce le dinamiche. Però la storia dice che grandi allenatori come Sacchi o altri non hanno mai giocato. Fare l’allenatore è tutto un altro ruolo. Il calciatore deve pensare a se stesso, l’allenatore a tutti tranne che a sé”.

“La componente di un calciatore non è solo tecnica. Non ha ancora trovato la giusta dimensione. Non è consigliato benissimo da amici e famiglia, dovrebbe pensare a giocare. E quando ha giocato non ha ancora dimostrato le qualità che ha. A Roma ci si ricorda del suo gol in Coppa. Ma deve ancora trovare la giusta dimensione. Gli auguro di giocare con costanza e meno pressione. Ma la pressione deve esserci sempre. A ventitré anni altri giocano con costanza e fanno la differenza”.