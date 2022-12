Delio Rossi: “Inter, doppio regista? Non credo. Lukaku può ancora fare la differenza”

“L’Inter è caratterizzata da un certo modulo, il 3-5-2. Non credo che possa cambiare nella direzione di un doppio regista fisso. In ogni caso con il Calhanoglu dell’ultimo periodo c’era già la tendenza ad adattarlo vicino a Brozovic”.

Quanto punta l’Inter su Lukaku per la seconda metà di stagione?

“Lukaku finora non è stato bene fisicamente e per uno che fa molto leva su quel lato non è stato facile incidere. C’è da dire che l’Inter di Conte era completamente diversa dall’Inter di Inzaghi e di conseguenza anche il suo utilizzo diverso. Ora rappresenta un’opzione in più, anche se rimane un elemento in grado di fare la differenza”.