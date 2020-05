Delneri: “Chiellini vs Felipe Melo? Giorgio non ha detto nulla di male. Giusto che…”

ntervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Domenica Sport’, l’ex allenatore della Juventus Luigi Delneri ha detto la sua sul botta e risposta a distanza tra Giorgio Chiellini e Felipe Melo: “Sono due caratteri molto forti, dinamici nell’esporre le proprie idee. Nel gruppo non è facile andare sempre d’accordo, Chiellini ha espresso le proprie idee. Tutto sommato credo che Giorgio non abbia detto nulla di male, idem su Balotelli dove ci sono state comunque delle scuse da entrambe le parti. Chiellini dice sempre quello che pensa e l’ha fatto anche stavolta. Giusto dire quello che si pensa, ma sempre con rispetto. Le diatribe in campo ci sono sempre”.