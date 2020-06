Delneri: “Conte sta cercando di inculcare la propria mentalità. L’Inter? Dodici partite…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Delneri analizza il percorso di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Questo il commento dell’allenatore: “Ha fatto un buon campionato, sta cercando di inculcare la propria mentalità. Se non trova una Lazio in forma splendida è secondo, non troppo lontano, nella scia di chi negli scorsi anni i campionati li ha stracciati, tranne per quell’anno di Sarri con il Napoli. Già stare dietro alla Juve è un ottimo risultato, ma l’Inter ha le caratteristiche per lottare e rientrare, dodici partite non sono pochissime. Chiaro che davanti devono sbagliare, magari per lo Scudetto non ce la fa ma può dare fastidio alla coppia davanti, è l’unica. L’anno prossimo sicuramente sarà tra le pretendenti al titolo“.

(TMW Radio)