Delneri: “Scudetto? Juve in corsa per tutto finché la matematica non condanna”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Gigi Delneri, allenatore, ha parlato così del momento della Juventus e degli obiettivi bianconeri: "La partita finisce solo quando l'arbitro fischia. Finché la matematica non la condanna, la Juve è in corsa su tutti i fronti. Ho fiducia in Allegri, nel suo lavoro, nel fatto che ritroverà tutti i giocatori che ora sono infortunati e invertirà così la rotta. E in più sta lanciando dei giovani, questa è una cosa che non era mai successa nel recente passo".