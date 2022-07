Delneri: “Zero titoli Juve? No similitudini col 2010/11. Inter e Milan tornate”

"Non c'è nessuna similitudine, la mia Juventus aveva una caratura del tutto differente e non era così forte. Anche perché all'epoca, la priorità non era quella di avere così tanti campioni in rosa. La mia squadra fece bene fino ad un certo punto, poi alcuni infortuni come quello di Quagliarella ci condizionarono parecchio la stagione. C'era un ricambio generazionale in corso di svolgimento, alcuni giovani come Bonucci fecero fatica ad integrarsi subito. Serviva quello step in più. L'anno dopo arrivò un allenatore che conosceva bene l'ambiente e riuscì a dare quella mentalità che serviva per vincere, non è un caso che poi la Juve trionfò meritatamente per nove anni di fila".