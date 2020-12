Inter, Del Piero: “Biscotto? Pari non è nella mentalità del Real. La differenza la fa…”

Alessandro Del Piero, collegato con gli studi di Skysport, ha commentato la prossima giornata di Champions riferendosi alle gare di Inter e Real Madrid. E ha sottolineato: «Non credo che il Real vada in campo con l’idea di pareggiare, non è nella mentalità di Zidane e dei suoi giocatori. Sarà partita vera anche perché con il pari rischi di subire inaspettatamente un gol e poi devi andare a raccontarla. Per il Real, per l’Inter, Lukaku, Immobile, Ronaldo e per tutti la differenza che fa la maturazione arriva quando vinci le partite che devi vincere ed è semplice. Ad un certo punto ci sono partite che devi vincere. riguarda allenatori, squadre e allenatori che devono fare il loro dovere. Questo fa di un bravo giocatore un grande giocatore».

(Fonte: Skysport)