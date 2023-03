Del Piero: “Tre italiane in CL, significato enorme. Ma ora Inter e Milan alzino livello”

Tre italiane in Champions?Alessandro Del Piero ha detto la sua in merito su Skysport e ha sottolineato: «Un significato enorme per il nostro momento calcistico perché siamo indietro ad altre potenze calcistiche, in primis l'Inghilterra. Enorme perché si può fare calcio non solo con i miliardi, come ha fatto il Napoli o creando l'ambiente come hanno fatto Milan e Inter, dimostrando che essere uniti è la cosa più importante».