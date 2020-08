Del Piero: “Inter in finale di EL? Mi auguro che Lukaku sfati un suo tabù. E per Conte…”

Anche Alessandro Del Piero, tra gli opinionisti di Skysport, ha parlato dell’Inter in Europa League e della vittoria con lo Shakhtar: «Mi auguro che Lukaku sfati il fatto che non ha ancora segnato contro le big (in realtà sono diversi i gol che nella sua carriera il giocatore ha segnato anche a grandi squadre.ndr) e che questo possa portare a vincere l’Inter un titolo perché è un giocatore che mi piace. E poi una eventuale vittoria potrebbe dare un senso ancora più importante al rapporto di Conte con l’Inter e al loro futuro insieme».

Fonte: Skysport)