Del Piero a Ronaldo: “Quando hai firmato per l’Inter ero un po’ incazzato perché…”

Nel corso di una diretta Instagram con Ronaldo, Alessandro Del Piero ha svelato al brasiliano quale sia stata la sua reazione dopo che il Fenomeno sia stato ufficializzato dall’Inter:

“Tu sei arrivato all’Inter, ma mi è rimasto impresso il gol con il Compostela. Hanno cercato di buttarti giù, ne hai dribblati 7/8, mi è sempre rimasto in testa quel gol lì, c’è tutto, velocità, potenza. Quando hai firmato con l’Inter ho detto: ‘Questi sono pazzi, come fanno a farlo andare via (rivolto al Barcellona, ndr)’. E poi ero incazzato perché l’ha preso proprio l’Inter contro cui dovevamo confrontarci. Il tuo arrivo mi ha dato uno stimolo, ancora più grande. Mi sono detto: ‘Wow, dovrò avere a che fare con questo qua’. Mi sono allenato per diventare più forte, il tuo arrivo all’Inter mi ha dato tanto. Sono stati anni fantastici, nel bene o nel male perché è successo di tutto. Abbiamo avuto un infortunio che ci ha cambiato anche la carriera”.