Del Piero: “Inter, col Real serve coraggio. Squadra nuova tatticamente, Inzaghi…”

L'ex attaccante della Juventus ha chiesto coraggio a Inzaghi e ha sottolineato che si tratta di un momento importante per la sua squadra

«Davanti il Real è pericolosissimo, non solo con Benzema che ora è un leader per loro e tante volte li ha tolti dai casini».Alessandro Del Piero ha detto la sua su Inter-Reale, in collegamento su Skysport, ha sottolineato: «Credo che l'Inter debba giocare con coraggio stando attenti a quanto sono traballanti dietro e poi perché gioca in casa. Giocare in casa deve dare qualcosa in più».