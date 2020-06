De Luigi: “Contento che si riparta, la voglia era tantissima. Scaramanzie? Non indosso più…”

Fabio De Luigi è intervenuto nel pre partita di Inter–Samp: “Napoli-Inter? Mi sono fatto tutta la partita leggendo racconti per ragazzi su zoom. Sono contento che si riparta. E’ una cosa un po’ a metà, senza pubblico e in questa situazione sospesa è tutto un po’ strano. Sto guardando partite che mai avrei guardato prima. Era talmente tanta la voglia. Scaramanzie? Ne ho tantissime, che cambiano ogni volta a seconda del risultato. Ho deciso che non indosso più mutande che abbiano i colori dell’Inter perché una volta l’ho fatto e abbiamo perso. Adesso metto solo cose scolorite”.

(Inter TV)