Dembelé :”Inter? Per me è una buona squadra che ha buoni giocatori. Nessuno arriva…”

In una lunga intervista a Marca, Ousmane Dembelé commenta il percorso in Champions del Barcellona, percorso che si è interrotto ai gironi. Il francese ha elogiato l'Inter: "Eravamo molto entusiasti di vincere la Champions League, perché abbiamo una buona squadra. Ma abbiamo riscontrato diversi fattori: abbiamo avuto degli infortuni e anche alcuni arbitraggi hanno influito. La Champions League non perdona e se sbagli esci. Devi essere sempre molto concentrato perché questa competizione non ti perdona. Questo è così. Ma siamo ancora molto entusiasti per la Champions League e vedremo cosa succederà la prossima stagione".