Denis: “Inter più sciolta, rodaggio finito. Lautaro? Se gli dai un metro…”

L'attaccante German Denis a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato degli argomenti del giorno. A partire dalle sue ex squadre in Serie A:

"E' ancora presto, il campionato è lungo. Sono due squadre che arriveranno fino in fondo. Hanno preso una consapevolezza importante. Gasperini è bravo a capire che metodo utilizzare, sa far male al momento giusto mentre prima attaccava con la sua pressione".

"E' il più in forma tra gli attaccanti in Italia in questo momento. Quando ha la palla tra i piedi è sempre pericoloso. Se gli dai un metro ti punisce. E' un momento che continua e spero continui anche in Qatar".

"Se si riprende un po' di fa male. Ad oggi paga il fatto che non ha i giocatori più importanti presi in estate, vedi Pogba e Di Maria. Per me si riprenderà. Col PSG ho visto una Juve diversa, mi è piaciuta molto, è stata intensa, coraggiosa, ha messo in difficoltà i parigini. Ho visto una Juventus più collettivo".