De Paola: “Juve fuori dalla corsa scudetto. Conte? Manda in campo i giocatori e poi…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, noto giornalista, ha parlato così della lotta scudetto, dalla quale esclude incredibilmente i campioni in carica della Juventus: “Non c’era mai stato un distacco così dalla vetta, forse solo con Allegri, ecco perché secondo me la Juventus è fuori dalla lotta Scudetto. Lo do per perso ormai. Conte? Vuole essere un vincente ma non vuole partire favorito. Lui manda in campo i giocatori e poi li lascia da soli, come ha detto per Barella o Sensi e fatto con Eriksen”.