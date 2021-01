Derby nerazzurro, Tuttosport: “Più che si qualifica l’Inter, si autoelimina il Milan”

Un derby vinto meritatamente, una semifinale di Coppa Italia conquistata senza possibilità di appello. Eppure, secondo Tuttosport, più che meriti dell‘Inter, riguardo la partita di ieri sera a San Siro, si dovrebbero sottolineare i demeriti del Milan:

“Si autoelimina il Milan, più che si qualifica l’Inter. Perché davvero la squadra di Pioli ha fatto di tutto per regalare ai cugini la semifinale di Coppa Italia. Questo non significa che i nerazzurri non abbiano meritato, sia chiaro. Nel computo delle occasioni, e a tratto anche dello spettacolo, sicuramente si sono fatti preferire, con Tatarusanu migliore in campo. Ma sono i regali del Milan ad aver certificato la loro vittoria. Con Ibrahimovic imputato principale, tradito da un nervosismo ingiustificato“.

