Derby, Borja Valero: “Vittoria Inter sarebbe un passo verso la seconda stella e…”

L'ex centrocampista nerazzurro parla del derby in programma sabato alle 18

Nel corso del programma L'Abici del Derby' in onda su Dazn, Borja Valero ha parlato di Inter-Milan in programma sabato alle 18. Questo il commento dell'ex centrocampista nerazzurro: "Se vincesse l’Inter sarebbe un passo verso la seconda stella. Ha ancora tante partite importanti da giocare, ma sarebbe un grande colpo emotivo e di fiducia per affrontare l’ultima parte del campionato".